الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا تكلا يترأس رسامة شمامسة جدد في عيد الصليب بدشنا

الأنبا تكلا
الأنبا تكلا

ترأس نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا، أمس، صلاة القداس الإلهي لعيد الصليب المجيد، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية حتى التاسع عشر من شهر توت الجاري، في دير القديس الأنبا بلامون السائح بقرية القصر والصياد التابعة للإيبارشية.

و تقدم مطران دشنا دورة الصليب وطاف خورس الشمامسة أرجاء الدير، ثم صلى قداس العيد، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عددً من أبناء الدير في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالدير ذاته.

قداس تذكار المتنيح الأنبا هدرا واجتماع مجمع الكهنة بأسوان

وفي سياق آخر، عقد مجمع كهنة أسوان وكوم امبو وإدفو، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي لتذكار السنة الثانية لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران الإيبارشية ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو السابق، وعقب القداس صلى نيافة الأنبا بيشوي ومجمع الآباء الكهنة التمجيد الخاص في مزار المتنيح الأنبا هدرا، وتلاه كلمة ألقاها نيافة الأنبا بيشوي بعنوان "الكاهن وحمل الصليب"، ثم مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

مكرسة جديدة بالخارجة في عيد الصليب


ومن جانبه صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، صباح اليوم، القداس الإلهي لعيد الصليب، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم وحتى التاسع عشر من شهر توت الجاري، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، وشاركه الصلوات نيافة الأنبا بموا أسقف السويس. 
كما صلى صاحبا النيافة قبل القداس الإلهي صلوات تكريس إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة لراغبات التكريس البتولي، ونالت المكرسة الجديدة اسم إيريني.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الميلاد 2023 في 25 نوفمبر.

الأنبا تكلا رسامة شمامسة جدد عيد الصليب بدشنا رسامة شمامسة جدد في عيد الصليب بدشنا القداس الإلهي لعيد الصليب المجيد

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