الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"يابوى يا مصر".. محمد الحلو بطريقة جديدة مع منى الشاذلي

الفنان الكبير محمد
الفنان الكبير محمد الحلو

أبدع الفنان الكبير محمد الحلو، خلال فقرة غنائية قدمها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي،  على قناة ON ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، حيث بدأ الحفل بأغنية "يا بوي يا مصر"، كما غنى "أحلف بسماها وبترابها" للعندليب عبد الحليم حافظ.

انتصارات أكتوبر المجيدة

وبدأت الإعلامية منى الشاذلى برنامج "معكم" في ثوبه الجديد على قناة ON، وفي بداية الحلقة قالت:"من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، نستكمل التواصل، لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".

 

محمد الحلو برنامج معكم منى الشاذلي نصر أكتوبر 50 سنة حرب أكتوبر

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