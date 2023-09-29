الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنسبة 140%.. كرواتيا تسجل ارتفاعا كبيرا فى الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

أعلن زوران نيسينو قائد شرطة الحدود، أن كرواتيا سجلت زيادة بنسبة 140% في الهجرة غير الشرعية مقارنة بالعام الماضي.

وقال نيسينو إن أكثر من 54500 شخص عبروا الحدود الكرواتية بشكل غير قانوني، مضيفًا "لقد تقدموا جميعًا بطلب لجوء مما يثبت أن المهربين والمهاجرين على دراية بالنظام الأوروبي ويعرفون أنهم قادرون على التنقل بحرية".

وانضمت كرواتيا التي تعد 3،8 ملايين نسمة إلى فضاء شنجن في عام 2023، حيث يمكن لأكثر من 400 مليون شخص السفر داخله بحرية بدون ضوابط حدودية داخلية.

وكانت البلاد أحد الممرات على طريق البلقان الذي سلكه آلاف الرجال والنساء والأطفال الفارين من الحروب في عامي 2015 و2016.

وبعد عشر سنوات لا تزال أعداد أقل من المهاجرين تسلكه وتصل إلى كرواتيا من البوسنة أو صربيا.

وفي سلوفينيا على الجانب الآخر من الحدود، تضاعف عدد المهاجرين ثلاث مرات في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأشار وزير الداخلية السلوفيني بوستيان بوكلوكار إلى أنه من غير الوارد حاليًا إعادة فرض رقابة على الحدود، لكن عدد الدوريات ازداد "في الأماكن الأكثر أهمية".

وحذرت عدة جمعيات من عمليات الطرد غير القانوني للمهاجرين في كرواتيا - بمن فيهم الأطفال - ومن عدم توافر أماكن لاستقبال طالبي اللجوء.

وتم توثيق أكثر من 1700 حالة طرد غير قانوني هذا العام، ويقول أكثر من نصف المهاجرين الذين شملهم استطلاع إنهم تعرضوا "للعنف الجسدي أو الإهانة أو السرقة"، وفقًا لمركز دراسات السلام، وهي منظمة محلية.

وتتهم المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام كرواتيا بانتظام بإبعاد المهاجرين بعنف عند الحدود، ولطالما نفت زغرب ذلك، رغم تأكيد شرطيين اعتبارًا من عام 2021، هذه الاتهامات في الصحافة.

كرواتيا الهجرة غير الشرعية النظام الأوروبي زوران نيسينو قائد شرطة الحدود الرجال

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 29-9-2023

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

11 امرأة حملن لقب «أم المؤمنين» .. تعرف علي مكانتهن من سيدنا رسول الله ﷺ

الرقيب أبو طالب لـ "الشاهد": شارون كان يصرخ  "أغيثونى من ضابط المظلات المجنون"

جو بايدن: ترامب يمثل تهديدا للديمقراطية ووحدة البلاد

بلينكن: الصين تطمح لأن تصبح "القوة المهيمنة" فى العالم‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات