الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوطالب لـ"الشاهد": شارون كان يصرخ "أغيثونى من ضابط المظلات المجنون"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والرقيب أبوطالب

أكد الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال أكتوبر، أن شعارهم أثناء التدريب لحرب أكتوبر "العرق في السلم يوفر الدم في الحرب".

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الخميس: "كان التدريب يتم بالاشتراك بين مختلف الأسلحة داخل القوات المسلحة".

وأضاف: "يوم 2 أكتوبر تم إبلاغنا بمشروع تدريب بين مختلف أجهزة القوات المسلحة، وكان من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي لحرب أكتوبر".

وتابع: "يوم 15 أكتوبر كانت الثغرة.. وتم الاستعانة بنا لمواجهة العدو".

وأكمل: "تم تدمير جزء كبير جدًا من قوات العدو في الدفرسوار وشارون كان يصرخ: "أغيثوني من ضابط المظلات المجنون".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

عز الدين أبوطالب علي عاشور أبطال أكتوبر

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