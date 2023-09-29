الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

تفاصيل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى فى دورته الثالثة عشر

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

انطلق حفل ختام الدورة الثالثة عشر من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج "، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، وبحضور الفنانة سما إبراهيم، والفنان محمد رضوان، والفنان السعودي فهد رده الحارثي، ولفيف من الفنانين المصرين والعرب.

 

وبدأ الحفل بعرض غنائي إستعراضي من بطولة الفنانة إيمان إمام، والفنان الدكتور محمد حسني، ولفيف من فناني الإسكندرية وتأليف محمد الحناوي، كيروجراف محمد ميزو، ألحان وتوزيع وغناء دكتور محمد حسني، إضاءة أحمد طارق، إخراج محمد مكي.

 

قال الدكتور جمال ياقوت، مؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان: أشكر كل من ساهم في المهرجان وكل الجهود التطوعية من الشباب الذين سعوا لنجاح تلك الدورة، وأرحب بوجود صديقين عزيزين علي قلبي وهما الفنان محمد رضوان شكرا لوجودك، وهو شرف كبير لنا، والصديقة العزيزة الفنانة سما إبراهيم، وكل الشكر لمن دعم المهرجان بأي شكل.

 

وقال الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان: المكسب الأساسي للمهرجان هو الجمهور الكثيف الذي حضر الفاعليات، وخلال فترة المهرجان هناك مايقرب من 40 شاب متطوع للعمل بالمهرجان وهذا هو المكسب الأهم للمهرجان. ثم يأتي المكسب الفني وهو وجود الدول العربية والأجنبية، شكرا لكل الدول المشاركة وشكرا إدارة المهرجان.

 

ومن جانبه قال الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان: انقضت الأيام سريعا واستمتعنا بحضوركم الكريم، نطمح في دعمكم إذا وفقنا، شكرا لجميع اللجان التنظيمية التي حملت المهرجان علي عاتقها طيلة الأسبوع، ونرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم دورة ممتعة علي أمل اللقاء بكم قريبا.

 

وتحمل الدورة 13من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)  اسم الفنان أحمد رزق،ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".


المسرح هو الأساس والجمهور هو الداعم الحقيقي


كما كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي " مسرح بلا إنتاج " برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، خلال حفل ختام الدورة الثالثة عشر، والذي أقيم بمسرح قصر ثقافة الأنفوشي، الفنان محمد رضوان، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة الشابة ماريا أسامة.

 

وقالت الفنانة سماء إبراهيم خلال تكريمها: الجمهور الجالس الآن في الصالة هو الداعم الاساسي في استمرار المسرح، وأنا جالسة في المسرح رأيت عمر كل زملائي  الموجودين في الصالة والذين سبقونا وذهبوا للخالق، هناك الكثير قد صدق وأمن وأنا سأظل مدينة لهم، مسرحنا زمان كان مسرح بلا إنتاج حقيقي، كان هدفنا عمل مسرحية ذات قيمة وذات هدف، وأتمني أن تظلوا في دعم المسرح بالحضور، الكاميرا شيء والمسرح هو الأساس.

 

وتحمل الدورة 13من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)  اسم الفنان أحمد رزق،ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول  عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".

 

‏‎ويأتي هذا المهرجان  من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتمارس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني  بتبادل الثقافات والاختلاط بين  الشعوب عربيًا ودوليًا.

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