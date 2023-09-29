أدوات مدرسية وسلع غذائية.. معرض "أهلا مدارس" بإمبابة قبلة المواطنين

لاقى معرض أهلا مدارس 2023 بمنطقة إمبابة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال الأيام الجارية بعد افتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة له يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، والذي يهدف لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و30%، والذي يهدف لرفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية، وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق.

إقبال على معرض اهلا مدارس 2023



وشهد معرض أهلا مدارس 2023 بمنطقة إمبابة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، خاصة وأنه يضم كافة احتياجات الأهالي بالعام الدراسي الجديد، خاصة وأنه بجانب الأدوات المدرسية التي يقدمها بأسعار مخفضة أيضا يشمل المعرض سلع غذائية بأسعار مخفضة.

أسعار السلع الغذائية بمعرض اهلا مدارس بإمبابة

وجاءت أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس بإمبابة كالتالي، السكر المعبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها، الأرز الهندي 1 كجم بـ20 جنيها، زيت خليط 800 مل حر بـ40 جنيها، الأرز المصري 1 كجم بـ22 جنيها، والشاي 250جم بـ44 جنيها، والدقيق 1 كجم بـ18 جنيها، والسمنة 650جم بـ45 جنيها، والسمنة 700جم بـ49 جنيها، والسمنة 1.5 كجم بـ99 جنيها، وزيت الذرة 800 مل بـ70 جنيها، وزيت عباد 800 مل بـ59 جنيها، ولحم مكعبات 500جم برازيلي بـ85 جنيها، ولحم مفروم 500جم برازيلي بـ85 جنيها، ودجاج مجمد 1 كجم برازيلي بـ85 جنيها.



أسعار المستلزمات المدرسية في معرض أهلا مدارس بفيصل

وشهدت أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض أهلًا مدارس 2023 تخفيضات كبيرة تراوحت ما بين 30 لـ 50%، حيث يتراوح سعر الأقلام في معرض أهلا مدارس من جنيها لـ 10 جنيهات، سعر الكراسات يبدأ من جنيه وربع لـ 10 جنيهات، سعر دستة الكراسات يتراوح ما بين 23 جنيها لـ 28 جنيهًا، سعر الكشكول يبدأ من 3 جنيهات، سعر الكشكول السلك 100 ورقة يبدأ من 10 جنيهات لـ 20 جنيها.



ويتراوح سعر المساطر ما بين جنيه لـ 7.5 جنيها، سعر الأستيكة يبدأ من 75 قرشا لـ 2 جنيها، سعر الألوان يتراوح ما بين 2 لـ 7 جنيهات، سعر البرايات يبدأ من جنيها لـ3 جنيهات، يتراوح سعر الدباسات ما بين 15 لـ 35 جنيها، سعر اللانش بوكس يتراوح ما بين 17 - 30 جنيهًا، جلاد الكراس يتراوح ما بين 3 إلى7 جنيهات، كما يوجد تخفيضات على الكتب الخارجية في مختلف المراحل الدراسية تصل لـ5% عن سعرها الأساسي.