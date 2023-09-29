سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 29-9-2023

استقر سعر الدولار عند المستوى السعري الذي سجله منذ أشهر مع اتجاه البنك المركزي للحفاظ على سعر الجنيه مقابل العملات، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 29-9-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: شراء: 30.83 جنيه، بيع: 30.96 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: شراء: 30.88 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

كريدي أجريكول مصر: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك البركة الإسلامي: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك بلوم مصر:شراء: 30.85 جنيه ن بيع: 30.95 جنيه.

ميد بنك: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك قناة السويس: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

المصرف المتحد: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك المشرق: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

البنك الأهلي المتحد: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك تنمية الصادرات: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8423 جنيه 30.9386 جنيه يورو 32.5109 جنيه 32.6247 جنيه جنيه إسترلينى 37.4487 جنيه 37.5780 جنيه فرنك سويسرى 33.5826 جنيه 33.7021 جنيه 100 ين يابانى 20.6759 جنيه 20.7419 جنيه ريال سعودى 8.2220 جنيه 8.2481 جنيه دينار كويتى 99.7261 جنيه 100.0698 جنيه درهم اماراتى 8.3957 جنيه 8.4242 جنيه اليوان الصينى 4.2178 جنيه 4.2321 جنيه