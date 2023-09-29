الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 29-9-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار عند المستوى السعري الذي سجله منذ أشهر مع اتجاه البنك المركزي للحفاظ على سعر الجنيه مقابل العملات، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 29-9-2023.

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء،  30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85  للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: شراء: 30.83 جنيه، بيع: 30.96 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: شراء: 30.88 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

كريدي أجريكول مصر: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك البركة الإسلامي: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك بلوم مصر:شراء: 30.85 جنيه ن بيع: 30.95 جنيه.

ميد بنك: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك قناة السويس: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

المصرف المتحد: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك المشرق: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

البنك الأهلي المتحد: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

بنك تنمية الصادرات: شراء: 30.85 جنيه، بيع: 30.95 جنيه.

الفراخ تواصل ارتفاعها.. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 28-9-2023

مع تزايد الطلب الصينى.. ارتفاع تاريخى فى أسعار النفط الخام

أسعار العملات الأجنبية 

العملة شراء   بيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو32.5109 جنيه32.6247 جنيه
جنيه إسترلينى37.4487 جنيه37.5780 جنيه
فرنك سويسرى33.5826 جنيه33.7021 جنيه
100 ين يابانى20.6759 جنيه20.7419 جنيه
ريال سعودى8.2220 جنيه8.2481 جنيه
دينار كويتى99.7261 جنيه100.0698 جنيه
درهم اماراتى8.3957 جنيه8.4242 جنيه
اليوان الصينى4.2178 جنيه4.2321 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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