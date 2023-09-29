الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

تستمر موجة الطقس الحارة في السيطرة على القاهرة والمحافظات، حيث تصل ذروتها اليوم الجمعة، لتختتم الأجواء الصيفية أيامها الحارة الشديدة والساخنة بالموجة الحالية، والتي تنتهي السبت المُقبل، وفق تقرير خبراء  الأرصاد الجوية، ليكون الطقس حار على القاهرة، شديد الحرارة على الصعيد.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 29-9-2023

 

حالة الطقس اليوم 

توقع بيان هيئة الارصاد الجوية أن يسود الطقس الحار نهارًا، معتدل ليلًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتتكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل ليلًا.

 

ويكون الطقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلًا،على السواحل الشمالية وشبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والسواحل الغربيةن وحار نهارًا، معتدل ليلًا  على مدن جنوب سيناء.

 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء والتي ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة الكبرى: 37 درجة نهارًا، 23 درجة ليلًا.
  • الإسكندرية: 33 درجة نهارًا، 21 درجة ليلًا.
  • بورسعيد: 32 درجة نهارًا، 21 درجة ليلًا.
  • دمياط: 31 درجة نهارًا، 20 درجة ليلًا.
  • طنطا: 36 درجة نهارًا، 22 درجة ليلًا.
  • السويس: 35 درجة نهارًا، 22 درجة ليلًا.
  • الإسماعيلية: 36 درجة نهارًا، 23 درجة ليلًا.
  • مرسى مطروح: 29 درجة نهارًا، 21 درجة ليلًا.
  • سوهاج: 39 درجة نهارًا، 25 درجة ليلًا.
  • أسوان: 43 درجة نهارًا، 28 درجة ليلًا.

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