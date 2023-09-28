اختتام فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بقصر ثقافة الأنفوشي (صور)

اختتم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، فعاليات دورته الـ 13، مساء اليوم الخميس، بحفل على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، بحضور الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان والدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان وعدد من الفنانين وعلي رأسهم الفنانه سما إبراهيم.

وتضمن برنامج الحفل أوبريت للمهرجان وتكريم للوفود المشاركة ولجنة التحكيم واللجان المنظمة للمهرجان ويختتم الحفل بأعلان النتائج وتوزيع الجوائز.

وقدمت إدارة المهرجان، الشكر لكل من ساهم في إظهار ونجاح المهرجان بهذا الشكل وعلى رأسهم وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نفين الكيلاني وزير الثقافة، وقصور الثقافة والمتطوعين.

وانطلقت فعاليات المهرجان، يوم 22 سبتمبر الجاري بحفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه، والفنان حمدي الميرغني، واحمد صيام وعارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح.

14 عرض مسرحي خلال فعاليات المهرجان

وشارك في المهرجان 14 عرض مسرحي من 11 دولة وتم اختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالاضافة لعدة عروض من مختلف الدول العربية والاوربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة ).

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين والتي كان ضعف الامكانيات يعرقل احلامهم،