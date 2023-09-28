الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كمل مسيرتك.. "حماة الوطن" بالقاهرة تواصل تحرير استمارات دعم الرئيس السيسي

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

واصلت أمانة القاهرة بـحزب حماة الوطن لليوم الثالث على التوالي حملة "وكلتك.. كمل مسيرتك"، لجمع توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر فتح باب الترشح بها 5 أكتوبر المقبل. 

وقال اللواء صلاح  المعداوي، أمين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة، إن كوادر الأمانة يشرفون علي جمع آلاف التوكيلات بواسطة أعضاء الحزب في ثالث أيام الحملة، مشيرًا إلي أنه خلال الساعات الماضية توافد الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة  لتحرير تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل.

من جانبه، قال المهندس يوسف رشدان أمين الإعلام بأمانة القاهرة، أن تم تدشين حملة للتواصل مع الجماهير وتوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والتعريف بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية لرفعة الوطن وخدمة المصريين في إطار استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة.

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"حماة الوطن" بالجيزة تواصل حملة "وكلتك.. كمل مسيرتك" لجمع توكيلات دعم الرئيس السيسى

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