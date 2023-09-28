الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة ساعدتني في فتح مشغلي الخاص

حياة كريمة
حياة كريمة

نظمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دورات تدريبية لتعليم النساء الخياطة والتطريز ومساعدتهم في فتح مشغل خاص بهم أو توفير فرص عمل لهم بعد انتهاء فترة التدريب، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا بسبب عدم وجود وظائف مناسبة لهم. 

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المبادرة ساعدتني في فتح مشغلي الخاص

"إيمان أحمد" تقطن في مدينة "شبرامنت" بمحافظة الجيزة، لم تكن حياتها هادئة بعد وفاة زوجها الذي ترك لها طفلتين توأم دون دخل ثابت تستطع من خلاله الإتيان بمتطلبات الحياة، وتمنت فقط أن تنتهي تلك المعاناة، وأثناء جلوسها في منزلها جاء لها أحد الجيران يخبرها بفتح باب التدريبية في ورش الغزل، التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على الفور انضمت للورشة التي ساعدتها في فتح مشغل خاص بها للإنفاق على أطفالها.

 

وقالت" إيمان" لـ"الدستور"إنها كانت تحلم بأن تعيش حياة هانئة عقب زواجها بمن تحب، لكن كان للقدر رأى آخر، إذ توفى زوجها بعد عام واحد من الزواج، تاركًا لها طفلتين توأمًا، وذكرت أن زوجها كان يعمل في أحد المحال التجارية باليومية، لم يتوافر لدىّ أي مصدر دخل عقب وفاته، فلم يكن أمامها غير مد يدها لأهلي والمقربين منها للحصول  على أموال منهم، دون أن تعرف كيف تسددها ، وأوضحت أن حالتها أصبحت هكذا لعامين حتى لم تجد من يقرضها ويمد لها يد العون لذا قررت أن تنتهز أي فرصة قادمة وتتعلم حرفة يمكنها أن تنفق بها على أطفالها.

 

وأضافت أنها انضمت بالورشة التدريبية التي تنظمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمساعدة المرأة المعيلة في تحمل أعباء الحياة، من خلال تدريبهن على الخياطة، داخل المركز الفني لتعليم الفتيات في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، قررت تسجيل بياناتها ضمن المنضمات للورش التي تستمر ٣ أشهر متواصلة، وتتعلم فيها الفتيات طرق القص والتطريز والخياطة والتصميم وصولًا إلى التسويق، وغيرها من الفنون التي تساعد في الانخراط بالسوق وتقديم المنتجات للمحال التجارية والمصانع، تكمل بأن منذ اللحظة الأولى لالتحاقها بالدورة التدريبية لتعليم الفتيات فنون الخياطة التابعة للمبادرة الرئيسية "حياة كريمة"، قررت أن أفتح مشغلي الخاص، وأضم إليه جيراني من الفتيات، حيث أن المبادرة الرئاسية عقب الانتهاء من التدريب، تساعد الفتيات في إنشاء مشغلهن الخاص، أو توفر لهن فرصة عمل في أحد المصانع أو داخل مركز التدريب، موجهة الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت للسكان حياة هادئة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمه دورات تدريبية النساء مشغل خاص

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