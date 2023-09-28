الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تسلم 225 مشروع تمكين اقتصادى وأكشاك فى 3 محافظات

فاعلية حياة كريمة
فاعلية حياة كريمة

نظَّمت مؤسسة حياة كريمة ثلاث احتفاليات في محافظات (البحيرة والشرقية وسوهاج) في آنٍ واحد لتسليم 225 مشروع تمكين اقتصادي وأكشاك، فضلًا عن توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود مؤسسة "حياة كريمة" المستمرة مع جمعية "الأورمان" لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كل المحافظات.

أهمية المساعدات

كما يأتي ذلك في إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، الذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "600 ألف باب رزق" لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم.

وتواصل المؤسسة بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة؛ لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

مصر حياة كريمه البحيرة الشرقية الأورمان

مواد متعلقة

منسق "حياة كريمة" بأسوان: الأهالى كانوا فى حاجة لمشروعات المبادرة الرئاسية بشدة

متطوعة فى "حياة كريمة": المبادرة تقدم المساعدات لجميع المحتاجين

الأكثر قراءة

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

تشييع جثمان موظفة "آثار القاهرة".. والأب يكشف لأول مرة سر الجريمة

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

قتل طليقته فى العمرانية.. المتهم يعترف: "مش قادر أتخيلها مع حد غيرى"

الرئيس يستجيب لعلاجه.. مَن هو لاعب كمال الأجسام أشرف فولة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات