"حياة كريمة" تسلم 225 مشروع تمكين اقتصادى وأكشاك فى 3 محافظات

نظَّمت مؤسسة حياة كريمة ثلاث احتفاليات في محافظات (البحيرة والشرقية وسوهاج) في آنٍ واحد لتسليم 225 مشروع تمكين اقتصادي وأكشاك، فضلًا عن توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود مؤسسة "حياة كريمة" المستمرة مع جمعية "الأورمان" لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كل المحافظات.

أهمية المساعدات

كما يأتي ذلك في إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، الذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "600 ألف باب رزق" لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم.

وتواصل المؤسسة بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة؛ لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.