الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤسسة "حياة كريمة" تقيم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى للغة الإشارة بالدقهلية

مؤسسة حياة كريمة
مؤسسة "حياة كريمة"

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة عن احتفال مؤسسة "حياة كريمة" باليوم العالمي للغة الإشارة، وذلك في إطار مبادرة "اتكلم هنسمعك"، وقد أقيم الحفل باستاد المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية.

قد حضر الفعالية أكثر من٣٥٠٠ مواطن من ذوي الهمم، وشارك في الحفل ما يقرب من ٣٠ جمعية، بالإضافة إلى توفير قافلة طبية، وعيادات الصحة النفسية، ومكتب التأهيل لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، واستقبال طلبات المساعدة الإنسانية من خلال Booth يحتوي على العديد من الأنشطة، كذلك معرض للمشغولات اليدوية للمدارس الفكرية، فضلا عن عروض فنية للطلاب بتلك المدارس، كما تم تنفيذ على هامش الحفل رسم على الوجوه للأطفال وبلياتشو لرسم البهجة على وجوه الأطفال. وقد تم تنظيم ذلك من قبل مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع محافظة الدقهلية والهلال الأحمر وجامعة المنصورة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للثقافة- قصر ثقافة المنصورة ومؤسسة صناع الحياة والجمعيات الأهلية.


يأتي هذا انطلاقًا من دور المؤسسة المجتمعي لتقديم كل المبادرات الداعمة لذوي الهمم، لتوفير الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم على الحياة الكريمة والاندماج في المجتمع بشكل فعال مما يساهم في تنمية الفرد والمجتمع.

حياة كريمه أخبار حياة كريمة الدقهلية محافظة الدقهلية اليوم العالمي للغة الإشارة 2023 مبادرة اتكلم هنسمعك

مواد متعلقة

نظمته "حياة كريمة".. جامعة المنصورة تشارك فى فعاليات اليوم العالمى للغة الإشارة

مروة فخرى توضح جهود مبادرة "حياة كريمة" فى دعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سعر البصل اليوم الأحد 24-9-2023

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة