مؤسسة "حياة كريمة" تقيم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى للغة الإشارة بالدقهلية

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة عن احتفال مؤسسة "حياة كريمة" باليوم العالمي للغة الإشارة، وذلك في إطار مبادرة "اتكلم هنسمعك"، وقد أقيم الحفل باستاد المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية.

قد حضر الفعالية أكثر من٣٥٠٠ مواطن من ذوي الهمم، وشارك في الحفل ما يقرب من ٣٠ جمعية، بالإضافة إلى توفير قافلة طبية، وعيادات الصحة النفسية، ومكتب التأهيل لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، واستقبال طلبات المساعدة الإنسانية من خلال Booth يحتوي على العديد من الأنشطة، كذلك معرض للمشغولات اليدوية للمدارس الفكرية، فضلا عن عروض فنية للطلاب بتلك المدارس، كما تم تنفيذ على هامش الحفل رسم على الوجوه للأطفال وبلياتشو لرسم البهجة على وجوه الأطفال. وقد تم تنظيم ذلك من قبل مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع محافظة الدقهلية والهلال الأحمر وجامعة المنصورة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للثقافة- قصر ثقافة المنصورة ومؤسسة صناع الحياة والجمعيات الأهلية.



يأتي هذا انطلاقًا من دور المؤسسة المجتمعي لتقديم كل المبادرات الداعمة لذوي الهمم، لتوفير الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم على الحياة الكريمة والاندماج في المجتمع بشكل فعال مما يساهم في تنمية الفرد والمجتمع.