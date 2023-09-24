الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى وفد "التخطيط" لمتابعة مبادرة "القرية الخضراء"

وفد وزارة التخطيط
وفد وزارة التخطيط والتنمية

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، منسقي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثل إحدى شركات الاستشارات الهندسية والبيئية. تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ فعاليات مبادرة " القرية الخضراء" والتي أطلقتها وزارة التخطيط بهدف تأهيل قرى "حياة كريمة" للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أحمد أبوبكر، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام.


جرى استعراض الملامح الأساسية للمبادرة الرئاسية "القرية الخضراء" والتي تندرج ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بهدف تأهيل قرية واحدة في كل محافظة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية ووفقًا لمعايير الجمعية المصرية للأبنية الخضراء للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، يأتي هذا في ضوء توجهات الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات القومية بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

 

ساحل الجوابر بالشهداء وشما بأشمون يتنافسان على لقب القرية الخضراء 


وخلال الاجتماع أشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم ترشيح قريتي ساحل الجوابر بمركز الشهداء وشما بمركز أشمون وإدراجهما ضمن المبادرة كنموذجين للقرى الخضراء بهدف نشر ثقافة الاستدامة البيئية ومن أجل منح تلك القرى  شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء في مجال الطاقة والموارد والمياه وتحسين جودة حياة المواطنين، معربًا عن سعادته بتنفيذ تلك المبادرة بقرى مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، موجهًا بضرورة تذليل كافة العقبات والاستجابة الفورية ووضع الحلول المناسبة لأي مشكلات طارئة تواجه تنفيذ المبادرة.

 

زيارة ميدانية للقرية المقرر ترشيحها لتصبح القرية الخضراء


وعقب اللقاء أجرى وفد وزارة التخطيط زيارة تفقدية لقرية ساحل الجوابر بالشهداء لمتابعة معايير "القرية الخضراء"، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية القرية الخضراء ساحل الجوابر شما

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