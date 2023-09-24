الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين المنوفية" تطرح استطلاع رأي للمواطنين لتقييم خدمة المخابز البلدية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

طرحت مديرية تموين المنوفية استطلاع رأي للمواطنين لتقييم الخدمات التي تقدم من المخابز البلدية في جميع قرى ومدن المحافظة، وذلك ضمن مبادرة “قيم أداء مخبزك” لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تموين المنوفية تطلق رابط لتقييم أداء المخابز بأنحاء المحافظة 

وشرحت مديرية تموين المنوفية طريقة تقييم أداء مخبزك من خلال استطلاع رأى المواطن في المخابز وذلك بالخطوات التالية:


قم بالضغط على الرابط الرسمي حيث بمجرد دخول المواطن على الموقع ستظهر له أيقونة خاصة بـ«استطلاع رأى المواطن في المخابز» وبمجرد الضغط عليها سيتم إدخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين وستبدأ عملية التقييم، على أن يقوم المواطن بتقييم أداء المخبز المتعامل معه.

نظافة وانضباط وحسن معاملة أساسيات تقييم المخابز 


وأضافت مديرية تموين المنوفية، أن عناصر التقييم تشمل رأي المواطنين، من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور، جودة الخبز، والتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز.

 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية استطلاع رأي المواطنين تقييم المخابز البلدية النظافة والوزن والجوده مقياس

مواد متعلقة

قافلة جامعة المنوفية الطبية توقع الكشف الطبى على 1500 مريض بشمال سيناء

"بطاقتك حقوقك".. استخراج بطاقة الرقم القومي للسيدات بالمجان في المنوفية

نقيب التمريض: تكريم 400 عضو من الكوادر المتميزة فى المنوفية

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

أهالى كفرشكر يشكرون الرئيس على إنشاء موقف عمومى للسيارات

خاص لـ"الدستور".. مارسيليا الفرنسى يُكذّب جايمى باتشيكو: لم نقدم أى عروض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟