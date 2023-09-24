"تموين المنوفية" تطرح استطلاع رأي للمواطنين لتقييم خدمة المخابز البلدية

طرحت مديرية تموين المنوفية استطلاع رأي للمواطنين لتقييم الخدمات التي تقدم من المخابز البلدية في جميع قرى ومدن المحافظة، وذلك ضمن مبادرة “قيم أداء مخبزك” لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تموين المنوفية تطلق رابط لتقييم أداء المخابز بأنحاء المحافظة

وشرحت مديرية تموين المنوفية طريقة تقييم أداء مخبزك من خلال استطلاع رأى المواطن في المخابز وذلك بالخطوات التالية:



قم بالضغط على الرابط الرسمي حيث بمجرد دخول المواطن على الموقع ستظهر له أيقونة خاصة بـ«استطلاع رأى المواطن في المخابز» وبمجرد الضغط عليها سيتم إدخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين وستبدأ عملية التقييم، على أن يقوم المواطن بتقييم أداء المخبز المتعامل معه.

نظافة وانضباط وحسن معاملة أساسيات تقييم المخابز



وأضافت مديرية تموين المنوفية، أن عناصر التقييم تشمل رأي المواطنين، من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور، جودة الخبز، والتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز.