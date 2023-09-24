الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يبحث التعاون المشترك مع نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، صباح اليوم، الدكتور محمد المحرصاوى نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ورئيس جامعة الأزهر السابق. 

الثقافة العربية فى ضوء التحول الرقمي في مؤتمر بكلية اللغة العربية بالمنوفية 

تأتى الزيارة على هامش حضور فاعليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس بكلية اللغة العربية بالمنوفية وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر،  تحت عنوان (الثقافة العربية فى ضوء التحول الرقمي - التحديات والآمال) ، بحضور الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا ، الأستاذ الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ، و الدكتور أحمد أبو سالم استاذ اللغويات بكلية اللغة العربية ، الدكتورة رباب شاروده منسق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالمنوفية ، و على عزب مدير المشروعات بالمنظمة العالمية.

محافظ المنوفية يؤكد علي الدور الرائد للازهر الشريف في نشر الفكر الوسطي

ورحب محافظ المنوفية بالحضور، مؤكداً على الدور الرائد لمؤسسة الأزهر الشريف فى نشر الفكر الوسطى و العلوم الدينية والطبيعية، مشيراً إلى أن جامعة الأزهر تعد أحد أهم الصروح العلمية العريقة والتي ساهمت في تخريج العديد من العلماء فى شتى المجالات المتنوعة، موجهاً الشكر لقيادات جامعة الأزهر علي حسن تعاونهم مع المحافظة في تقديم خدمات تعليمية متميزة ومشاركتهم الفعالة في جهود التنمية التي توليها الدولة المصرية إهتماماً في ظل رؤية القيادة السياسية .

مؤتمر علمي لإثراء فكرة التحول  الرقمي بجميع مؤسسات العمل بالدولة


فيما قدم نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على التعاون المثمر والبناء ورعايته الشاملة لكافة المؤتمرات العلمية ، لافتا إلى أن المؤتمر العلمى يأتي ضمن جهود الدولة المكثفة للتوسع في منظومة التحول الرقمي لإحداث تطوير شامل بمنظومة العمل داخل المؤسسات والهيئات الحكومية.

وخلال اللقاء، تم بحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة المنوفية والمنظمة في عدد من المجالات التعليمية والدعوية، واستعراض عدد من الموضوعات والقضايا الهامة وخطط التنمية بكافة القطاعات ، وفى نهاية اللقاء  أهدى محافظ المنوفية نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر درع المحافظة.

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