الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلام الخارجة يُنظم ندوة تثقيفية بعنوان "المشروعات الصغيرة والحد من البطالة"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان "المشروعات القومية والحد من البطالة". 

حاضر فيها كل من الدكتور حاتم عبدالقادر حمدون  وكيل كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد، والسيد مصطفى عبدالفتاح الحاصل على المركز الثانى بمعرض دندرة للشركات الناشئة. 

التوعية بمخاطر الزيادة السكانية 

وبدأت غادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني، محاضرتها بالحديث حول أهمية دور قطاع الإعلام الداخلى فى التوعية بمخاطر المشكلة السكانية وأهم تداعياتها وتحديدا مشكلة البطالة والتى تمثل نسبة 7 % وفق آخر بيانات الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أكدت على دور الدولة للتصدى لهذه المشكلة وذلك بإقامة المشروعات الصغيرة وتذليل كافة العقبات والمعوقات.
 

وتحدث الدكتور حاتم عبد القادر، وكيل كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد، عن أهمية خلق الفرصة والتحفيز الذاتي من الفرد والإرادة قبل البدء فى أى مشروع لأن هذه العوامل أحد أسباب النجاح ثم تم مناقشة الجمهور لطرح أنواع من المشروعات الصغيرة حيث أكد أن المشروعات الصغيرة أهم مقومات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

أنواع المشروعات الزراعية والحيوانية 

وتناول “عبدالقادر” بالتفصيل أنواع المشروعات الزراعية والحيوانية التى يمكن لشباب الوادى الجديد، إقامتها برؤوس أموال صغيرة منها مشروع نقاط تجميع الألبان والذى يحتاج إلى وسيلة مواصلات مجهزة بمبرد لضمان سلامة اللبن وكذلك مشروع انتاج الزبادي البلدى فهذا المشروع يحتاج فقط أكواب بلاستيكية أما المشروعات الحيوانية فمنها مشروع تربية وانتاج الأرانب والبط والأوز والدجاج والسمان.

وأوضح عبد القادر،  أن من أمثلة المشروعات الزراعية اقامة مشاتل للخضر ونباتات الزينة وتصنيع دبس البلح .

وأكد وكيل كلية الزراعة،  أن أى مشروع يواجه العديد من المعوقات لذلك لابد من أولياء الأمور تشجيع أبنائهم وتحفيزهم للتغلب على هذه المعوقات. 

ومن جانبه، عرض مصطفى عبدالفتاح، الحاصل على المركز الثانى بمعرض دندرة للشركات الناشئة، تجربته في إقامة مشروع “صنع فى الوادى” لتسويق الأشغال اليدوية والحرفية كالخوص والزعف والخرز  خارج المحافظة، خاصة أن أحد المعوقات التى تواجه المشروعات فى والوادى الجديد هى ضعف القوة الشرائية لذلك قام بعمل تطبيق على الموبايل وعرض تلك المنتجات عليه وكذلك المشاركة فى المعارض خارج المحافظة وكان أخرها معرض دندرة للشركات الناشئة بمحافظة قنا وقد فاز بالمركز الثانى وجائزة مالية قيمة.

مركز إعلام الخارجة ندوة تثقيفية المشروعات القومية مخاطر المشكلة السكانية المشروعات الزراعية

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