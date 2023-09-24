الوادي الجديد الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير التمور

تُعرف محافظة الوادي الجديد بأنها "أرض النخيل"، حيث يهتم أهالي الواحات بزراعة أشجار النخيل التي تجود في أراضيها الخصبة التي ميزها الله عز وجل لتحتل صدارة إنتاج وتصدير التمور عالميًا، حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويًا إلى نحو 1.6 مليون طن وهو ما يمثل نحو 18% من إجمالي الإنتاج العالمي والذي يبلغ 9 ملايين طن والأولى على المستوى العربي بنسبة نحو 23% من الإنتاج العربي من التمور لكن حجم صادرات مصر لا يعبر عن قدراتها الإنتاجية إذ يسجل 2.7% من إنتاجها.

زراعة 13 صنف جديد من التمور

وتعد محافظة الوادي الجديد الأولى في إنتاج التمور بمصر، وتزخر بمختلف أنواع التمور التي تتجاوز 13 نوعًا بنسب مختلفة، وتمتلك وحدها 3 مليون نخلة تنتج أكثر من 140 ألف طن من أجود أنواع التمور التي تحتاج للتسويق الأمثل محليا وعالميا لتعظيم الاستفادة منها.

وسجلت أعداد أشجار النخيل بمحافظة الوادي الجديد حتى الآن 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، 527507 شجرة غير مثمرة، بينما أشجار النخيل الذكور 65577 شجرة، كما بلغ عدد أشجار النخيل الصعيدي 1653764 نخلة، وتصل إنتاجية المحافظة من البلح إلى 151739 طن، حسب آخر إحصائية صادرة عن المديرية في موسم البلح الماضي، ومتوسط إنتاج النخلة الواحدة من البلح الصعيدي 83 كجم.

اهتمام الدولة بزراعة النخيل سبب رئيس في تتويجها بصدارة الإنتاج والتصدير

واهتمت الدولة المصرية بتنفيذ أكبر مزرعة تمور في العالم بالوادي الجديد بعد تخصيص حوالي 200 ألف فدان بمراكز المحافظة لتنفيذ المشروع، واستكملت الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد تنفيذ أحد المشروعات القومية التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ أكبر مزرعة للتمور في العالم بمنطقة شرق العوينات والتي تقع فى الركن الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية في مصر، حيث تم زراعة 19 ألف فدان من إجمالي المساحة المحددة بنسبة 45% من المستهدف، ومن أهم توصيات القيادة السياسية زراعة 2.5 مليون نخلة بمراكز المحافظة الخمس ليصل عدد النخيل بالمحافظة إلى 5 ملايين نخلة.

جرى زراعة 3 ملايين نخلة بأكبر مزرعة تمور في العالم بمنطقة شرق العوينات لأصناف مطلوبة في الخارج ولها قيمة سعرية مرتفعة تعادل 5 أضعاف سعر الطن الحالي في مصر ومن ضمنها صنف بلح المجدول وتمر البرحي وهي أصناف نادرة في مصر، وسيتم إنشاء عدد من محطات التعبئة في مناطق الإنتاج وإنشاء مصانع لتصنيع تمور الدرجة الثانية والتي لا يتم تصديرها بحالتها لتعظيم قيمتها المضافة وإدخالها في منتجات صناعية متعددة.

أكبر مزرعة تمور في العالم

يذكر أن أكبر مزرعة تمور في العالم بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد، تقع في الركن الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية في مصر على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر على مساحة 40 ألف فدان بمعدل 3 ملايين نخلة بأصناف عالية الجودة تندرج ضمن أفخر أنواع التمور العربية الشهيرة في العالم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.