الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فعاليات مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلق مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) المؤتمر الافتتاحي لمشروع "الاقتصاد الاخضر "Green Economy Hub"  بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الالمانية للتبادل الثقافى ووزارة التعليم والبحث العلمى بألمانيا، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب وبحضور كل من الدكتورة شهيرة سمير زكي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتوة  ريم الكباريتي مدير رابطة خريجين جامعة عين شمس، الدكتور/ Carsten Walbiner مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD،  Lorena Mohr المفوضة من السفارة الألمانية، إنجي نافع رئيس مكتب الاتصال بالقاهرة لجامعة برلين التقنية، الدكتور Jan Kratzer ممثل من جامعة برلين التقنية Technische Universität Berlin.

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انطلاق ملتقى التوظيف التاسع بكلية تمريض جامعة عين شمس

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جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من جامعة الزاوية الليبية

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حصاد مشاركة جامعة عين شمس لليوم الثالث فى أسبوع شباب الجامعات

ويعتبر مشروع الاقتصاد الأخضر استكمالًا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية فيما يعرف بمشروع "حلول مبتكرة للجيل الرابع من الصناعة (ISI4Egypt) ومدته 12 شهرا.

ويهدف المشروع إلى التوعية وتثقيف جيل المستقبل من الموظفين والمديرين والمتخصصين الذين يمكنهم قيادة وتنفيذ التحول الأحضر في مصر، من خلال تزويد طلاب وخريجي جامعة عين شمس بالتفكير الريادي الأخضر والمهارات اللازمة لدفع عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة إلى تفكير مبتكر وأساليب جديدة وحلول مستدامة، ويستهدف البرنامج الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

وبدأ اليوم بكلمات افتتاحية لإدارة جامعة عين شمس ثم كلمات للسادة القائمين على المشروع ثم شرعت المحاضرات القصيرة لينطلق المحاضرين وهم (منين القليوبي، محمد النجار، مونيكا فهيم، شريف النبراوي، غونيس كناور) في عمق أكبر للاقتصاد الأخضر "المحاضرة الأولى: الاستدامة في المجتمعات الحضرية والصناعية، المحاضرة الثانية: كيف يمكن للتكنولوجيا المالية أن تساعد في تنفيذ الاقتصاد الأخضر، المحاضرة الثالثة: الأسطح الخضراء للمدن الخضراء، المحاضرة الرابعة: الواقع الافتراضي نحو الاستدامة، المحاضرة الخامسة: الطبيعة الإبداعية: إنشاء مجموعات أدوات ذاتية الصنع ومستدامة ذات تقنية منخفضة لمساعدتك في الإبداع، بالإضافة لمجموعة رائعة من ورش العمل التي ركزت علي مفاهيم أوسع للاستدامة المالية والإقتصاد الأخضر قد ورش العمل مجموعة من الخبراء وهم (بروفيسور: جان كراتزر، د: مالطا & د: بول وولف، بروفيسور: هواي نجان ترونج،د: منين القليوبي، أ: محمد عجيز) الورشة الأولي: نقل أكاديمي ذي تأثير مستدام، الورشة: نماذج وأدوات الأعمال المستدامة، الورشة: ريادة الأعمال تقود الاستدامة، الورشة الرابعة: الصناعة 4.0: خطوة نحو التحول العادل.

مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا رئيس جامعة عين شمس مشروع الاقتصاد الأخضر

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