حصاد مشاركة جامعة عين شمس لليوم الثالث في أسبوع شباب الجامعات

حصدت جامعة عين شمس العديد من النقاط والمراكز خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ١٣، الذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتحت إشراف الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر ورئيس بعثة جامعة عين شمس، أ.إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

إحصائيات النشاط الرياضي بجامعة عين شمس

وجاءت إحصائيات النشاط الرياضي بجامعة عين شمس مبشرة حيث قام بالفوز واكتساب عددا من النقاط بقيادة وإشراف محمد حسن مدير ادارة النشاط الرياضي ، كابتن فاطمة خليفة مشرف كرة طائرة بنات ، كما فاز فريق تنس طاولة زوجي بنات بالمركز الثالث ، وحصد فريق تنس طاولة أولاد المركز الثالث تحت إشراف كابتن محمد حسن المدير الفني للفريق ، كابتن علاء الباز مشرف الفريق كذلك فاز فريق الكرة الطائرة اولاد علي اسيوط 0/2 تحت إشراف كابتن ياسر عبد الهادي وكابتن محمد لطفي، بالاضافة الى فوز فريق السلة طالبات 36/57 على جامعة بنها تحت تدريب كابتن احمد مهدى ، واشراف كابتن اسلام احمد ، وفوز منتخب السلة طالبات على المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي 36/18 تحت تدريب كابتن احمد مهدى ، واشراف كابتن اسلام احمد.

تركيب معرض الفنون التشكيلية

وفي مجال النشاط الفني قام الطلاب بتركيب معرض الفنون التشكيلية تحت ادارة ا.مصطفي عيسي مدير النشاط الفني، وهند حامد وهالة سليمان مشرفي النشاط.

وفي المجال الثقافي صعدت جامعة عين شمس من بين 43 جامعه للدور الثاني بصعود 16 جامعة تحت إدارة ا.محمد عبد الفتاح مدير النشاط الثقافي وا.كريم وجية وهدي راضي مشرفين النشاط.

وفي مجال النشاط الإجتماعي تحت إشراف سالم احمد مدير النشاط الاجتماعي ، وهيثم محروس مشرف النشاط اجتماعي تم تسليم الادوية الخاصة بالقوافل الطبية بالاضافة لاستكمال مسابقة الشطرنج والتي انتهت بفوز جامعة عين شمس علي جامعتي المنصورة والعريش طالبات واستكمال مسابقات الطالب المثالي في امتحان اللغة الاولي والثانية.

و اختتمت الجولة الرابعة للشطرنج بفوز الطالب خالد محمد والطالبة زينب عزت.

وتقدم النشاط العلمي تحت إشراف ا.طلعت عبده مدير النشاط العلمي والتكنولوجي ، واحمد عبد العزير مسئول النشاط في مسابقة العرض التقديمي العرض ( البوستر ) ومسابقة أفضل جهاز ابتكاري.

هذا ويستكمل فريق الجوالة تسميع القران الكريم ومسابقة الورشة الفنية وإعادة التدوير ، تحت إشراف ا. اسماء خاطر مدير اداره الجوالة ، وا.ايمان حسن مشرفة جوالات عين شمس ، بالإضافة الي عروض (اختيار شخصية تاريخية) وتحضيرها ومواصلة تقديم بحث عنه في حفلة السمر.