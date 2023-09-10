فعاليات اليوم الثانى لمشاركة جامعة عين شمس فى أسبوع شباب الجامعات

حصدت جامعة عين شمس العديد من النقاط والمراكز خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ١٣، الذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر، تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتحت إشراف الدكتور ممدوح عبد العليم، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر ورئيس بعثة جامعة عين شمس، إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

النشاط الرياضي

أحرز النشاط الرياضي بجامعة عين شمس الفوز اكتسب الكثير من النقاط بقيادة وإشراف ا.محمد حسن، مدير إدارة النشاط الرياضي، كابتن فاطمة خليفة مشرف كرة طايرة بنات، حيث فاز منتخب كرة اليد طلبه على منتخب إسكندرية الأهلية "7/24" وذلك تحت إشراف أشرف يحيى، وفاز منتخب كرة القدم الخماسى علي الوادى الجديد "0/2" تحت إشراف هاني عطية، وفاز منتخب كرة الطائرة طالبات على منتخب إسكندرية الأهلية "0/2"، وذلك تحت إشراف فاطمة خليفة وتدريب كابتن ياسر، كما فاز فريق كرة طائرة طلبة على الإسكندرية "0/2"، وذلك تحت إشراف وتدريب كابتن ياسر عبد الهادي.



مجال النشاط الاجتماعي

وفي مجال النشاط الاجتماعي تحت إشراف سالم أحمد مدير النشاط الاجتماعي، هيثم محروس مشرف النشاط الاجتماعي فازت الطالبة مريم أحمد والطالبة زينب عزت والطالب مصطفى ياسر عيسي بالجولة الأولى بالامتحان الشفوي والتحريري للطالب المثالي بقاعة الفنون والثقافة، بالإضافة إلى فوز عين شمس في لعبة الشطرنج على حلوان وطنطا للطالبات وللطلبة فازت عين شمس على الوادي الجديد.

وتقدم النشاط العلمي تحت إشراف طلعت عبده أحمد مسئول النشاط، وأحمد عبد العزيز في تحكيم مسابقة الميكاترونك وعمل ندوة تعريفية عن التغيرات المناخية، والعمل على تجهيز المعرض العلمي، وورشة عمل مسابقة الروبوتكس، وافتتاح المعرض العلمي والمشروعات الصغيرة.