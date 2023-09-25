الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق ملتقى التوظيف التاسع بكلية تمريض جامعة عين شمس

كلية تمريض
كلية تمريض

نظم قسم إدارة التمريض بكلية التمريض جامعه عين شمس، الملتقى التوظيفى التاسع، وذلك تحت رعاية أ.د. غاده فاروق القائم بعمل رئيس جامعه عين شمس، أ.د.سحر موسى عميد كلية التمريض ورئيس الملتقى،  تحت إشراف أ.د. هيام رفعت وكيل الكليه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ، أ.د. منى مصطفى شاذلي رئيس قسم إداره التمريض ومقرر الملتقى ،أ.د. ريم الكباريتي مدير اداره روابط الخريخين بالجامعه و أ.م.د. هناء عبد ربه مدير وحدة الخريجين بالكليه، بحضور أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعه ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجى الكلية وممثلى من المستشفيات المشاركة كمستشفيات جامعة عين شمس ومستشفى كليوباترا وشفا ومصر الدولى ووادى النيل والعربى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفى alameda.

 تأهيل الطلبة وخريجي الكلية لإتاحة الفرصة لهم 

أكدت أ.د. سحر موسي أن الكلية سارعت في الإعداد والتحضير لعمل هذا الملتقى التوظيفي لتأهيل طلبة وخريجي الكلية لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على احتياجات السوق والاستفادة من تجارب وخبرات الخريجين العاملين في المجالات المختلفة بالمشاركة مع عدد من المستشفيات المشاركة، وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة  عين شمس وبالأخص كلية التمريض، وكذلك فى ضوء خطة التنمية المستدامة في مصر 2030 التي تعمل على تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم ودعم اقتصاد سوق منظبط يتميز باستقرار الأوضاع وقادر على تحقيق نمو شامل ومستدام يتميز بالتنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة وتوليد فرص عمل لائقة ومنتجة.

كما أوضحت أ.د سحر موسي أن الملتقى يهدف إلى ربط الكلية بسوق العمل لخلق فرص عمل متميزه لخريجيها، وإتاحة الفرص لهم وللطلاب للاطلاع على احتياجات سوق العمل، بالإضافة لمشاركة الطلاب والخريجين فى الأنشطة والفعاليات التى تقوم بها الكلية، وكذلك الاستفادة من تجارب وخبرات الخريجين فى فعاليات وأنشطة الكلية ونقل صورة واقعية عن متطلبات سوق العمل، وتوجيه المستشفيات المشاركة نحو أهمية مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة التي يقدمها طلبة الكلية ضمن أنشطة وحدة الابتكار ودعمها كخطوة لدفع عجلة التنمية.

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وأعربت أ.د. شهيرة سمير عن سعادتها بوجودها في كلية التمريض لحضور هذا الحدث، ورحبت بالحضور وممثلي المستشفيات المشاركة، كما قدمت الشكر لإدارة كلية التمريض برئاسة أ.د. سحر موسي علي نشاط الكلية المستمر وكذلك قدمت الشكر  للدكتورة ريم الكباريتي  علي توفيرها للعديد من فرص العمل لخريجي الجامعة، كما هنأت الخريجين على وصولهم لهذه المرحلة، مشيرة إلى أن طلاب كلية التمريض لديهم فكر مختلف ورسالة ودور مهم لخدمه المجتمع  لان المهن الطبية تعد من أسمى المهن من خلال التعامل مع المرضي ، متمنية للجميع المزيد من التوفيق وأفضل الاختيارات في الحياة العملية.

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 ورحبت أ.د. ريم الكباريتي في كلمتها بالحضور والمستشفيات المشاركه والخريجين وقدمت الشكر للاستاذة الدكتورة سحر موسي عميد الكلية والدكتورة هيام رفعت وكيل الكلية وا.د هناء مدير وحدة الخريجين بالكلية علي المجهود المبذول وحرصهم الدائم على إقامة ملتقى التوظيف سنويا وتواجد المستشفيات وخلق فرص عمل لخريجين كلية التمريض، كما قدمت سيادتها تعريفا برابطة الخريجين موضحا أنها إدارة من ضمن إدارات قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي تخلق تواصل دائم بين الجامعة وخريجيها على مر السنوات والعمل علي معرفه سوق العمل ومتطلباته وتدريب الطلاب في السنوات الاخيره علي هذه المتطلبات لسهولة الالتحاق بسوق العمل وتوفيره لهم من خلال عقد ملتقيات توظيف والعديد من الأنشطة. 

وجدير بالذكر انه في نهاية اليوم قامت أ.د. سحر موسى بتكريم أ.د. شهيرة سمير وأ.د. ريم الكباريتي وكذلك المستشفيات المشاركة وتقديم دروع الكلية.

كلية التمريض جامعة عين شمس الملتقى التوظيفي التاسع خبرات الخريجين خطة التنمية المستدامة التعاون الأكاديمي

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