انطلاق المؤتمر الطلابى للوافدين بـ"تمريض عين شمس"

افتتح الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر الطلابي للوافدين، والذي نظمته كلية التمريض بعنوان "المسارات المهنية في التمريض ما بين الفرص والتحديات للوصول للاستدامة والتميز"، وأقيم تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة سحر موسى عميد الكلية، والدكتورة أميرة محمد عطية مدير وحدة الوافدين، والطالب يوسف سامح بدران رئيس اتحاد الطلبة.

وشهد المؤتمر الدكتور طايع عبداللطيف بكلية الزراعة وعضو مجلس الكلية، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، الدكتورة هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سهام جرجس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا والطلاب الوافدين بالكلية.

وأكد عبدالفتاح سعود أن جامعة عين شمس تحرص دائمًا على زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر من خلال إطلاق حزمة خدمات تعليمية وبرامج حديثة وحصولها على أعلى التصنيفات العالمية بين الجامعات العالمية ما يسهم في جعل الجامعة قبلة للطلاب الوافدين للدراسة فيها خلال السنوات الماضية.

كما أن الجامعة تعد من جامعات الجيل الرابع التي تدعم وتساند طلابها في جميع جوانب الطالب الحياتية حتى تصقل شخصيته ويصبح خريجًا مختلفًا مبتكرًا متميزًا قادرًا على المنافسة في السوق المحلية والدولية، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تطبيقية تؤثر بإيجابية في العملية التعليمية والبحثية والخدمية للطلاب.

وأثنى الدكتور سعود على أجندة المؤتمر، مشيرًا إلى أن أهداف المؤتمر تدور حول المعرفة والابتكار والبحث العلمي كونها ركائز أساسية للتنمية، بالإضافة لتسليط الضوء على كل ما هو جديد فى العلوم التمريضية وتبادل البحوث والخبرات العلمية الجديدة بين الطلاب، وكذلك دعم وتنظيم وتحقيق المبادرات الطلابية فى المجالات العلمية والبحثية ونشر الإنتاج البحثي والإبداعي لهم.

وأكدت الدكتورة سحر موسى حرص الكلية على إقامة مثل هذا المؤتمر بشكل دوري لتحقيق مزيد من التقارب بين الطلاب من مختلف الجنسيات ودمج الطلاب الوافدين، وتقليل شعورهم بالاغتراب بعيدًا عن أوطانهم، دعم النشاط الطلابي داخل الكلية، وصقل مهاراتهم ومواهبهم بما يسمح بتخريج طالب قادر على مواجهة تحديات العصر من خلال تفعيل استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف تخصصات علوم التمريض بما يجعله قادرًا على التمييز داخل سوق العمل باعتبار أن قطاع التمريض أحد القطاعات الطبية المهمة في المنظومة الصحية داخل أي مجتمع.

وقدمت الدكتورة سحر موسي الشكر للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، على دعمه الرائع ومساندته المستمرة للكلية وطلابها ورؤيته السباقة المختلفة والمتميزة لدفع عجلة التقدم بالكلية بسرعة كبيرة.

كما قدمت الشكر للدكتور عبدالفتاح سعود، كونه أول من أنشأ إدارة لتطوير التعليم الجامعي ووصل بها لأعلى درجات التميز الحكومي.

واستعرضت الدكتورة سحر موسى محاور المؤتمر، والتي تدور حول التعليم والابتكار وريادة الأعمال والقيادة والممارسة المبنية على البراهين، وكذلك تحسين جودة الرعاية الصحية وإدارة المعلومات.

وعلى هامش المؤتمر، أُقيمت عدة معارض للمنتجات الطلابية العلمية والفنية، وكذلك معرض للفلكلور الشعبي.