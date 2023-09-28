الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: إنجازات الرئيس السيسى طالت محافظات مصر من الإسكندرية للصعيد (فيديو)

مواطن مصري
مواطن مصري

أشاد عدد من المواطنين بالإنجازات التي حققها الرئيس السيسي، على مدار السنوات القليلة الماضية خاصة منظومة الطرق والكباري والمظهر الحضاري للشوارع بعد إهمال كبير دام لأكثر من ثلاثين عاما.

وفي السياق، أعلن مواطن عن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية من الإسكندرية حتى الصعيد.

مشروعات الطرق في عهد الرئيس السيسي:

- إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة.

انتهاء تنفيذ مشروعات بأطوال (5500) كم، من أهمها:

- تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه.

- تطوير طريق الصعيد- البحر الأحمر "سوهاج- سفاجا" بطول 180 كيلومترًا وتكلفة مليار جنيه.

-إنشاء طريق شبرا- بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

-إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه.

- إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه.

- تطوير طريق النفق- شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه.

- تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه.

- إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة- السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.

- تطوير وازدواج طريق سفاجا/ القصير/ مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه.

- تطوير طريق المنصورة/ جمصة "رافد جمصة" بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه.

- مشروعات بإجمالى أطوال "1500" كيلومتر.

السيسي مواطن مواطن مصري الرئيس السيسي نظف شارع مصر

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