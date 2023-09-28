توافد المواطنين على الشهر العقارى بـ15 مايو لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسى

توافد المواطنون على مكاتب توثيق الشهر العقاري بـ15 مايو ؛ لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى "أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن".

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