وزير التعليم يعلن تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة 2024

نظام امتحانات الثانوية العامة 2024، أعلنه منذ قليل، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، المقرر يوم السبت المقبل 30 سبتمبر.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، سيكون نفس نظام العام الدراسي المنتهي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن أي تغييرات تطرأ في ملف مرحلة الثانوية لن يتفاجأ بها الطلاب، ولكن التطوير من حيث المناهج سيكون بها ذكاء اصطناعي، ليواكب الطلاب تطوير المجتمع، وتابع: لذلك لا بد من إعادة النظر في المناهج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المعنقد الآن، للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد 2023/ 2024، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

تطوير الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج لا بد من أن تكون فيه ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى وليس الحفظ والتلقين، بل مناهج تساعد في بناء الشخصية وستتم إعادة النظر فيها، كما أنه سيتم إعادة النظر فى ملف التقييم فى الثانوية العامة من خلال المتخصصين وأيضًا آليات القبول بالجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وأكد أنه سيتم النظر فيما يسمى الإسراع فى التعليم وأيضا التعلم لا بد أن يكون وفق محاولات وليست امتحانا موحدا، ومن ثم سيكون هناك تقييم من خلال عدة محاولات والنظم الدولية موجود فيها نظم تعدد المحاولات.

موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة عن أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.