حجازى: تظلمات الثانوية العامة بعدد "أصابع يد واحدة".. كل طالب خد حقه

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت منضبطة للغاية وحصل كل طالب على حقه.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر هيئة الأبنية التعليمية للإعلان عن تفاصيل استعدادات العام الدراسي الجديد، أن نسبة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.

وشدد الوزير على أن هناك فريقًا يدير الثانوية العامة بشكل محترف، ومن زادت درجاته في الثانوية العامة كانت نتائجه محجوبة وتم رفعها.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة عن أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.