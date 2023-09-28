حلف "الناتو" يعلن حزمة مساعدات جديدة بـ2.4 مليار يورو لأوكرانيا

قال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إنه "تم إبرام عقود لتسليم ذخائر لكييف بقيمة 2.4 مليار يورو، وسنقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا"، وذلك بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الحرب الروسيةـ الأوكرانية تظهر أن الأمن ليس إقليميًا بل عالميًا

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، يانس ستولتنبرج، بأن دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا هو أمر يصب في "مصلحة الحلف الأمنية"، مشيرًا إلى أن الحرب تظهر أن الأمن ليس إقليميًا بل عالميًا.

وأضاف ستولتنبرج، في تصريحات خلال زيارته نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: أنه "لهذا السبب أيضًا تشعر دول مثل كوريا الجنوبية واليابان بقلق بالغ بشأن الحرب في أوكرانيا، لأنها تعلم أنه إذا فاز الرئيس فلاديمير بوتين، فإن ذلك يزيد فرضية استخدام الرئيس شي جين بينج للقوة".