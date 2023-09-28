الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تسويق السياحة الثقافية": 20% زيادة فى معدل إنفاق السائح بالموسم الشتوى

محمد عثمان رئيس لجنة
محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحه الثقافيه بالاقصر

كشفت لجنة تسويق السياحة الثقافية عن أهم توقعات موسم الشتاء المقبل على السياحة المصرية، والتي تتمثل في زيادة عدد الليالي السياحية والسائحين المرتقبين الوصول خلال الموسم ومتوسط معدل إنفاق السائح خلال زياراته، مؤكدة أن موسم الشتاء المقبل دافئ على السياحة المصرية ويحمل مؤشرات إيجابية مقارنة بالمواسم الماضية ويعد الأفضل، في سياق حالة الاستقرار التي تشهدها مصر.

60 % زيادة في معدلات السياحة الروسية 

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن القطاع السياحي استعد لموسم الشتاء المقبل من خلال رحلات مختلفة لطرق أبواب الأسواق المصدرة لحركة السياحة إلى مصر، وذلك عبر المشاركة في المعارض الأثرية والسياحية، وكان آخرها مشاركة القطاع بجناحيه الرسمي والخاص خلال معرض السياحة الروسية والتي زادت معدلاتها خلال العام الأخير بنسبة 60% مقارنة بعام 2022.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرحلات المشتركة ما بين الغردقة والأقصر، والتي تمثل تنوعًا في المنتج السياحي، تعد أحد روافد تلك التدفقات التي يعمل القطاع على تحسينها خلال موسم الشتاء المقبل.


‏عثمان: 4 رحلات إضافية من بريطانيا والصين تقود التدفقات السياحية إلى الأقصر


وأضاف عثمان أن السوق الإنجليزية سيزيد حجم رحلاتها لسوق السياحة الثقافية في مصر بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا، فيما يعاود التنين الصيني قيادة أسواق جنوب شرق آسيا ليزيد من تدفقاته للمقصد المصري خاصة مدينتي الأقصر وأسوان، إضافة إلى عدد من المزارات على ضفاف النيل، موضحًا أن تعزيز التدفقات السابقة يزيد من متوسط إنفاق السائح بنسبة تقترب من 20% مقارنة بعام 2022.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم السياحي الشتوي المقبل زيادة في المعدلات السياحية الوافدة لمصر، ويجري أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعات دورية لبحث الاستعدادات للموسم الشتوي.

 

الموسم الشتوي السوق الانجليزى التنين الصيني رحلات الأقصر السياحة الروسية

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