محافظ بورسعيد: تواصل إجراء المقابلات للدفعة الثانية من المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات الثالث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات الثالث (٣ يوليو) بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في شتى المجالات، حيث تقدم للمشروع عدد ١١٦ مواطنا حتى الآن، ويستمر تلقي طلبات الحصول على وحدة صناعية حتى ٢ أكتوبر القادم.

تواصل إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات الثالث

وواصلت اللجنة المُشكلة لفحص طلبات المتقدمين إجراء المقابلات الشخصية بالمنطقة الصناعية، وذلك للدفعة الثانية من المتقدمين، على أن تواصل المقابلات الشخصية تباعا الأيام المقبلة.

وأكدت محافظة بورسعيد أن الفرصة ما زالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع بمجمع الصناعات الثالث الجديد، الذي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية) بمساحات مختلفة، بإجمالي 72 مصنعا، حيث جرى المصانع بمساحات مختلفة وهي (180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725) لشباب المستثمرين، بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع حتى 2 أكتوبر 2023 على الرابط التالي

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وأكد المحافظ أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمون على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية، وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث الذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أنه سيسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.