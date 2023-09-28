الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عضو مجلس النواب بالإسماعيلية يحرر توكيلًا لترشح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

حرر عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية وعضو لجنة الصناعة، توكيلًا لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنًا عن تأييده الكامل ودعمه اللامحدود للرئيس السيسي صاحب مسيرة الإنجازات ومؤسس نهضة مصر الحديثة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها وما زالت تشهدها الجمهورية الجديدة في عهده.

الرئيس لم يتوان لحظة واحدة عن خدمة الوطن

كما أشار عصام دياب إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يبذل جهودًا مضنية ولم يتوان لحظة واحدة عن خدمة الوطن، ونجح في وضع أجندة وطنية تعبر عن طموحات وتطلعات الشعب المصري، وشيد الجمهورية الجديدة بمقوماتها وقيمها الجديدة.

تزكية الرئيس
ووفقًا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وأكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلًا لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

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