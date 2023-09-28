الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبطال فيلم الإسكندرانى يحتفلون بعيد ميلاد خالد يوسف

كواليس فيلم الإسكندراني
كواليس فيلم الإسكندراني

شارك المخرج خالد يوسف، مخرج فيلم  "الإسكندراني"، بطولة الفنان أحمد العوضي، والفنانة زينة، والفنان حسين فهمي، مجموعة من الصور داخل كواليس التصوير، احتفالًا بعيد ميلاده.

وعلّق المخرج خالد يوسف على الصور التي شارك بها جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "من حسن الطالع أن أحتفل بعيد ميلادي وسط أجواء من البهجة بمولد سيد الخلق صلي الله عليه وسلم، وفي (لوكيشن) تصوير فيلم الإسكندراني".

 خالد يوسف: الفن ميلاد بلا موت

وتابع يوسف قائلًا: "لو سألت عن أحب الأماكن التي أتمني أن أحتفل فيها دائمًا بعيد ميلادي سأقول وبلا تردد لوكيشن التصوير، ذلك المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من المبدعين، ليقدموا عملًا فنيًا يبقي صامدًا في وجه الزمن- لو أحسنوا صنعه-  ولا تنطبق عليه دورة الحياة من ميلاد وموت.. الفن هو ميلاد بلا موت".

 

قصة فيلم الإسكندراني

كانت قد كشفت مصادر عن تفاصيل قصة الفيلم، والتي تتلخص  في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض لعدد من الأزمات، ويحتدم الخلاف بينه وبين والده بيومي فؤاد وابنه أحمد العوضي ومحمود حافظ.

خالد يوسف ينتقل لمدينة الثغر لتصوير «الإسكندراني»

وتتسارع الأحداث، ليقرر "العوضي" السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات، وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة"، وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

وكان "العوضي" قد نجح خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار"، وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

وكان آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل ضرب نار مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضمن موسم دراما رمضان 2023 الماضي، بينما آخر أعماله في السينما فيلم موسى عام 2021.

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