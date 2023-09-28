موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ومميزات تأخير الساعة

حددت الحكومة، الخميس الأخير، من شهر أكتوبر المقبل، الموافق 26 من ذات الشهر، لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2023، ليتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة، بعد أن تم تقديمها في أبريل الماضي 60 دقيقة، للتحول إلى التوقيت الصيفي، وكانت الحكومة دائمًا تحرص على هذا الإجراء، وتم التوقف عنه ثم العودة إليه مرة أخرى.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

من المقرر أن يتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي، في 26 أكتوبر 2023، ليتم تأخير الساعة لتصبح 11 مساء، بدلًا من 12 صباحًا، ويستمر تطبيق التوقيت الشتوي حتى 26 أبريل 2024، وقد عادت الحكومة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف دام لمدة 12 عامًا، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، ويأتي ذلك تزامنًا مع عودة فصل الشتاء وبدء العام الدراسي الجديد.

مميزات التوقيت الشتوي

يوفر الطاقة الكهربائية ، لتقليل استخدام وسائل التدفئة، ويقلل من حوادث المرور، ويسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء،ويعمل على تنشيط خلايا المخ بعد الاستيقاظ، بما يساعد على زيادة الطاقة الإيجابية لدى الأطفال خلال الدراسة، والاستفادة من العمل خلال ساعات النهار، بما يؤدي إلى تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 3.5%، ويبدأ فصل الشتاء رسميًا في 22 ديسمبر 2023، ويستمر حتى 21 مارس 2024، ويستمر الشتاء في النصف الشمالي لمدة 89 يومًا، وذلك بعد أن يحل الانقلاب الشتوي في 20 ديسمبر.

مميزات التوقيت الصيفي

يوفر استخدام الطاقة بسبب طول ساعات النهار، وتقليل معدلات الجريمة، بسبب زيادة ساعات النهار، وقلة ساعات الليل والظلام، وتخفيف الضغط عن شبكات الكهرباء، لتقليل معدلات الإضاءة.

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