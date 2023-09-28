الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تسلق السور وكسر الخزنة.. سقوط حداد سرق أموال مدرسة بحدائق أكتوبر

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مدير وشريك مدرسة - كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة مكتب الحسابات بالمدرسة.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (حداد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة والدلوف للمكتب محل البلاغ عن طريق الشباك الألوميتال وكسر الخزينة باستخدام (صاروخ كهربائى - أجنة حديدية - عتلة حديدية)، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه والأدوات المستخدمة، وبتطوير مناقشته أرشد عن مبلغ مالى قام بسرقته من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب التسلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدرسة حدائق أكتوبر كسر الخزنة سقوط حداد وزارة الداخلية

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