الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذ 85450 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

حملاتها الأمنية
حملاتها الأمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 254 قضية مخدرات، و182 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 85450 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

كما واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الفيوم، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط عامل وتاجر ماشية "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم، وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 2 فرد محلى - أجزاء من أسلحة نارية - كمية من مخدر الحشيش).

ضبط 4 عاطلين 

وضبط 4 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية بالدقهلية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - فرد محلى – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، وضبط عاطلين بالشرقية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام).

وتمكنت القوات من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بالمنوفية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,900 كيلو جرام – كمية من مخدرى"الآيس ، الهيروين" - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات)، وضبط 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بكفر الشيخ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 200,2 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 700,3 كيلو جرام – 2 فرد محلى عدد من الطلقات - سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية مديريات الأمن قضية مخدرات الحملات الأمنية السيطرة الأمنية

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