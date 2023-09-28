الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توافد المواطنين على مكتب الشهر العقارى بالزيتون لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسى

شهر عقاري الزيتون
شهر عقاري الزيتون

توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة الزيتون في القاهرة لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي،  في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى "أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن".

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المواطنون مكاتب توثيق الشهر العقاري الزيتون تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة الهيئة الوطنية للانتخابات

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