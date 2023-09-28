الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السبكي": منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحسن مؤشرات معدلات الإنجاب

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربين عن تمنياتهم أن يعُم الخير والتقدم والإذدهار لبلدنا الحبيبة مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، رقم (65)، والذي ينعقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

ووجه مجلس إدارة الهيئة، التهنئة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لنجاح النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى نتائج مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في المؤتمر، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضم خدمات تنظيم الأسرة ضمن الخدمات المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تحسين مؤشرات معدلات الإنجاب

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحسين مؤشرات معدلات الإنجاب بمحافظات التأمين الصحي الشامل، منوهًا إلى أن بورسعيد تأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات بشكل يتواكب مع الاستراتيجية القومية للسكان، ومجلس إدارة الهيئة يتخذ كافة الإجراءات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إلى نتائج مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية 2023، كأهم منتدى في أوروبا للرعاية الصحية، لافتًا إلى مشاركة الهيئة في المنتدى السنوي الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية "ميد هيلث أبو ظبي" 2023.

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ووجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التهنئة للإدارة التنفيذية لحصول الهيئة على الجائزة البلاتينية في "قيادة الصحة الرقمية" على مستوى الوطن العربي من اتحاد المستشفيات العربية خلال فعاليات المنتدى السنوى الرابع والعشرين للاتحاد.

كما وجه مجلس الإدارة خالص الشكر لكافة الشركاء الفاعلين في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى رأسهما وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة الرباعية للميكنة بقيادة الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والرقابة الإدارية.

وتابع مجلس الإدارة: أن فوز مصر ولأول مرة ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بجائزة قيادة الصحة الرقمية إنجاز فريد، لافتًا إلى الجهود الحثيثة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة الرباعية للميكنة، والرقابة الإدارية.

ووجه خالص الشكر لهم لجهودهم في قيادة ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة الإجراءات داخل هيئة الرعاية، والتي أهلتها للحصول على هذه الجائزة، كما قرر المجلس تكريم كل فريق العمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، بقيادة اللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة، لجهودهم المبذولة والمتميزة في إنجاز أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتعزيز ريادتها عالميًا بهذا المجال.

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وناقش الاجتماع، آخر مستجدات هيئة التمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة 25% زيادة إضافية للعاملين بلجان إمتحانات معاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بهدف تشجيع العاملين في هذه اللجان وتقدير جهودهم المبذولة في إجراء امتحانات الطلاب.

كما وجه الدكتور أحمد السبكي، بوضع معايير وسياسات واضحة لضم مدارس التمريض لمعاهد رعاية الفنية للتمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ووافق المجلس على فتح فصول إضافية لأبناء الوديان بمدارس تمريض جنوب سيناء التابعة للهيئة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارًا بإنشاء لجنة تنمية موارد الهيئة من خبراء اقتصاديين لتعظيم موارد الهيئة من الخدمات غيرالطبية مما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتلبية احتياجاتهم الشاملة، وتعزيز التطور والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، والوصول إلى رعاية صحية متميزة وشاملة للمجتمع، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (65)، ضم كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

وشارك اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة.

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل حياة كريمه عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء المولد النبوي الشريف

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