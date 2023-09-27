الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف نجحت "الرعاية الصحية" فى التغلب على تحديات تطبيق التأمين الشامل؟ (خاص)

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن التحديات التي واجهت الهيئة عند تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات، وذلك بعد 4 سنوات منذ بدء تطبيق المنظومة في محافظات المرحلة الأولى، وكيف نجحت الهيئة في التغلب عليها.

"الرعاية الصحية": إنقاذ حياة مواطنة أمريكية تعرضت لأزمة قلبية حادة فى الأقصر

وأشار "السبكي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": إلى أنه من أكبر التحديات التي واجهت الهيئة في بداية تطبيق المنظومة فى المرحلة الأولي، كانت إعادة التخطيط الصحي وفق الاحتياجات الصحية والخريطة المرضية لكل محافظة، ولذلك وضعنا خريطة صحية وسكانية للمحافظة لتحديد احتياجات تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل داخل كل محافظة.

التخطيط الصحي

وأضاف أن التخطيط الصحى يختلف من محافظة إلى أخرى، وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة وطبيعة سكانها، وكان ذلك من التحديات التى واجهت المنظومة، ومع تطبيق التأمين الصحى الشامل مرحليًا وإعادة تخطيط القطاع الصحى على أساس علمي سليم شعر المواطن بالفرق، وبعد مرحلة التخطيط تمت تهيئة المنشآت وتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكترونى للمنظومة من كابلات وغيرها من المتطلبات، وهو ما تم بالتعاون مع الجهات المعنية، سواء وزارة الاتصالات أو الإنتاج الحربى أو وزارة المالية.

txt

الرعاية الصحية تعلن عن منح دراسية بسنغافورة

وأشار إلى تأهيل المنشآت للتحول الرقمي، ثم تدريب القوى البشرية على برامج CMO، وتسجيل المنتفعين إلكترونيًا، ثم تدريب القوى البشرية على التسجيل الإلكتروني، ثم تشغيل تطبيقات التأمين الصحى داخل الأقسام الخارجية، فضلًا عن تدريب العاملين أيضًا على نظام الإحالة، بعد ذلك كان على عاتقنا تغيير ثقافة الأفراد لتقبل تغيير شكل تقديم الخدمة الصحية من الذهاب مباشرة للمستشفى إلى وضع آلية للإحالة لمستويات الخدمة الثلاثة.

رفع وعي المواطن

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه كان هناك تحد آخر كبير يتعلق برفع وعي المواطن بطريقة تقديم الخدمة الجديدة من خلال الوحدة وطبيب الأسرة الذي يقدم 80% من الخدمة الصحية، مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لتسهيل الإحالة للحالات التى تتطلب الإحالة من خلال منظومة التحول الرقمي، وهذا كله تطلب إطلاق حملات توعوية بطرق تقديم الخدمة داخل المنظومة من أجل أن يستوعب المواطنون أن هذه الطريقة فى تقديم الخدمة الطبية تتم بشكل أسهل وأسرع.

التأمين الصحي الشامل الصحة الاحتياجات الصحية الخريطة المرضية خريطة صحية

مواد متعلقة

"الصحة" تستعرض جهود الدولة في تنفيذ السياسات السكانية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا قائمًا

الصحة العالمية تعلن تفاصيل انعقاد الدورة السبعين للجنة الإقليمية للمنظمة بشرق المتوسط

هل يحتاج الأطفال إلى تطعيم الإنفلونزا مع دخول المدارس؟.. "الدواء" تجيب

نتيجة تكليف التمريض بوزارة الصحة 2023

مستشار وزير الصحة يكشف مخاطر عدم الالتزام بتنظيم الأسرة

نقيب التمريض: تكريم 400 عضو من الكوادر المتميزة فى المنوفية

"الصحة العالمية": اجتماع إقليمى لتسريع وتيرة التقدم فى مجال التغذية

الأكثر قراءة

موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

ارتفاع إنتاج شمال البحرية للبترول إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

أسباب رفع الحجز على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

"لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينه الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات