رئيس كاراباخ: الجمهورية الانفصالية لن تكون موجودة بحلول 2024

وقَّع رئيس جمهورية ناجورنو كاراباخ مرسومًا يقضي بانتهاء وجود الجمهورية في الأول من يناير 2024.

وقال زعيم أرمن ناجورنو كاراباخ إن الجمهورية الانفصالية في إقليم ناجورنو كاراباخ لن تكون موجودة بحلول عام 2024، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

يأتي ذلك في وقتٍ تجري في أذربيجان محادثات مع أرمن إقليم ناجورنو كاراباخ بعد انتهاء العملية العسكرية الأذربيجانية، التي قامت بها في الإقليم بحجة مكافحة الإرهاب، والتي انتهت بفوز القوات الأذربيجانية، وإعلان استسلام القوات الأرمينية والقوات الموالية لها في الإقليم.

من جهته، قال رئيس وزراء أرمينيا إنه لن يبقى أي أرميني في كاراباخ خلال الأيام المقبلة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الأرمينية عن أن 65036 شخصًا عبروا الحدود إلى يريفان من إقليم كاراباخ، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

وكانت أرمينيا قد أعلنت عن وصول أكثر من 53 ألف لاجئ من ناجورنو كاراباخ إلى أراضيها، الأربعاء، عقب العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل أكثر من 400 شخص من الطرفين.

100 شخص في عداد المفقودين

فيما لا يزال أكثر من 100 شخص آخرين في عداد المفقودين جراء انفجار مستودع للوقود في جيب ناجورنو كاراباخ، مساء الإثنين، في خضم النزوح الجماعي، ما أدى إلى مقتل 68 شخصًا على الأقل وإصابة 290 آخرين.

وكانت أذربيجان قد فتحت، الأحد، الطريق الوحيد الذي يربط ناجورنو كاراباخ بأرمينيا، بعد أربعة أيام من استسلام الانفصاليين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، الذى وضع المنطقة، التي تضم نحو 120 ألف نسمة غالبيتهم من الأرمن، تحت سيطرة باكو.

وتعهّدت أذربيجان بالسماح للانفصاليين الذين يسلّمون أسلحتهم بالذهاب إلى أرمينيا، لكنها أوقفت رجل الأعمال روبن فاردانيان الذي قاد الحكومة الانفصالية في الإقليم من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023، أثناء محاولته الوصول إلى أرمينيا الأربعاء.