سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم الخميس

شهدت المحاور والميادين والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الخميس، سيولة الـمرورية، وسط انتشار الخدمات المرورية ورجال المرور في طرق وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، لتسيير حركة السيارات دون وجود أي عوائق أو سلبيات في حركة المركبات داخل الطرق.

الحالة المرورية في القاهرة والجيزة

وشهد السير بمناطق كورنيش النيل، بدء من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، ومحور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان حالة من السيولة المرورية، وقبل نزلة جامعة القاهرة وبين السرايات، وكذلك الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني أيضا، والطرق الرئيسية للمتجه إلى ميدان التحرير والمتحف المصري ووسط القاهرة.

كما شهد شارع فيصل الرئيسي حالة من الإنسيابية والسيولة المرورية، وأيضًا كوبري الجيزة، وكوبري جامعة القاهرة، وانتظمت حركة المرور في الدقي والطوابق في فيصل وشارع العشرين حتى الطالبية وأعلى الطريق الدائري وأمام القادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك على الطرق الساحلية الإسكندرية والصحراوية.

خصصت الإدارة العامة للمرور انتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.