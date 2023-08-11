الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات داخل شوارع وميادين الرئيسية والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الجمعة، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة؛ لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى. 

الجيزة

شهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولاً إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولاً إلى الدائري.

القاهرة

ظهرت سيولة مرورية في الطرق المتجهة من ميدان التحرير إلى شرق القاهرة مدينة نصر وبمحور طريق النصر، وصولًا إلى المنصة، وكذا في شارع عباس العقاد والطيران وميدان الشهيد هشام بركات - رابعة العدوية سابقًا- ومحور المشير محمد حسين طنطاوي وصولاً إلى الطريق الدائري.

القليوبية

كما شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية، فيما كثف مرور القليوبية من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

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