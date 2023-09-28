الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاده.. علاء ولي الدين ومحمد هنيدي صداقة لا تنتهي (صور)

علاء ولي الدين ومحمد
علاء ولي الدين ومحمد هنيدي

يصادف اليوم، ذكرى ميلاد الفنان الكوميديان الراحل علاء ولي الدين، الذي ولد في 28 سبتمبر عام 1963، ورحل عن عالمنا في 11 فبراير عن عمر يناهز الـ 40 عامًا.

وقدَّم الفنان الكوميديان الراحل علاء ولي الدين، مجموعة  كبيرة من الأعمال الكوميدية التي خطفت قلوب الكثير من الجماهير، واستطاع علاء ولي الدين، أن يضيف الكثير في أفلامه من خلال خفة الظل وايفهات مختلفة عالقة في أذهان جمهوره.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنان الكوميديان الراحل علاء ولي الدين، يرصد "الدستور" في السطور التالية أعمال جمعت الثنائي الفنان محمد هنيدي والراحل علاء ولي الدين، خلال مسيرتهم الفنية وأهم الأعمال الفنية التي مازالت عالقة في أذهان الجماهير.

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علاء ولي الدين ومحمد هنيدي صداقة لا تنتهي

شارك الثنائي الفنان محمد هنيدي والراحل علاء ولي الدين، في العديد من الأعمال الفنية، وكان لهذه الأعمال طابع مختلف لدى الجماهير، خصوصًا أن محمد هنيدي والراحل علاء ولي الدين، كانت تجمعهم صداقة قوية جدًا، وبعد رحيل "علاء" تأثر هنيدي بعد رحيله، وفي كل عام من ذكرى وفاته يطلب هنيدي من الجماهير أن يتذكرون ”علاء ولي الدين” بالدعاء له.

الثنائي الفنان محمد هنيدي والراحل علاء ولي الدين

وصرَّح الفنان محمد هنيدي، في تصريحات تليفزيونية أكثر من مرة، أنه مفتقد صديقه الفنان الراحل علاء ولي الدين في حياته بشكل كبير وخصوصًا في العام الأول من وفاته، وبالرغم من مرور سنوات مازالت سيرة “علاء” موجودة ويدعوا له الجميع.

الثنائي الفنان محمد هنيدي والراحل علاء ولي الدين

وقدَّم الثنائي الفنان محمد هنيدي والراحل علاء ولي الدين، العديد من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية خلال مسيريتهم الفنية، ومن ضمن تلك الأعمال:"غبى على الزيرو - ايام الغضب - هدى ومعالى الوزير - الذل - رسالة الى الوالى - خلطبيطة - حلق حوش - ضحك ولعب وجد وحب - زيارة السيد الرئيس - الارهاب والكباب - المنسي - بخيت وعديلة" وغيرها من الأعمال السينمائية التي تركت بصمة كبيرة في عالم الفن.

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