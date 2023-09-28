الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورشة لتدريب مقدمى الخدمة الطبية على لغة الإشارة بـ"صحة الإسكندرية"

ورشة تدريب لغة الإشارة
ورشة تدريب لغة الإشارة

نفذت مديرية الصحة بالإسكندرية ورشة تدريب لغة الإشارة لمقدمي الخدمة الطبية، تحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار الحملة القومية 100 يوم صحة وتحت إشراف الدكتورة فاطمة رجب مدير إدارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، على هامش اليوم العالمي للغات الإشارة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "افهم وتعلم" تحت إشراف مدربة لغة الإشارة آلاء سامي.

الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة

وقالت الدكتورة فاطمة رجب مدير إدارة ذوي الهمم بصحة الإسكندرية في بيان، اليوم، إن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذى أعلنه الاتحاد العالمى للصم هذا العام هو مشروع "كيف يمكن لكل واحد منا- الأشخاص الصم والطبيعيين، في جميع أنحاء العالم العمل معًا جنبًا إلى جنب لتعزيز الاعتراف بحقنا في استخدام لغات الإشارة في جميع مجالات الحياة"، حيث يهدف هذا اليوم إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة.

وخلال الورشة تم إعطاء مقدمة عن حاسة السمع وتطور اللغة وأسباب فقدان السمع والمبادرة الرئاسية عن الفحص المبكر عن ضعف حاسة السمع.
وقدمت الدكتورة أميرة طهيو الشكر والتقدير لدكتورة فاطمة رجب على المجهود الواضح والملحوظ في وحدات ذوي الهمم بجميع المستشفيات، ورضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة والذي ظهر واضحًا أثناء المرور على المستشفيات والتواجد بين المرضى.

مديرية الصحة بالإسكندرية 100 يوم صحة اليوم العالمي للغة الإشارة لغة الإشارة صحة الإسكندرية

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