استمرار إقبال المواطنين على معرض أهلا مدارس بمنطقة العمرانية (صور)

شهدت معرض “أهلا مدارس” بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على مدار أيامه منذ افتتاحه يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، والذي يوفر احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و30%، والذي يهدف لرفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية، وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق.

معرض أهلا مدارس بالعمرانية

وتوافد مئات المواطنين على معرض أهلا مدارس بالعمرانية والذي افتتحه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال الأيام الماضية بالتعاون مع الغرف التجارية بالجيزة، والذي تقام فعالياته يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.

أسعار المستلزمات المدرسية في معرض أهلا مدارس

وجاءت أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض أهلا مدارس بالعمرانية كالتالي والتي تراوحت ما بين 30 لـ 50%، حيث يتراوح سعر الأقلام في معرض أهلا مدارس من جنيه إلى 10 جنيهات، سعر الكراسات يبدأ من جنيه وربع لـ 10 جنيهات، وسعر دستة الكراسات يتراوح ما بين 23 جنيها لـ 28 جنيهًا، وسعر الكشكول يبدأ من 3 جنيهات، سعر الكشكول السلك 100 ورقة يبدأ من 10 جنيهات لـ 20 جنيها.

ويتراوح سعر المساطر ما بين جنيه لـ 7.5 جنيه، وسعر الأستيكة يبدأ من 75 قرشا لـ 2 جنيه، وسعر الألوان يتراوح ما بين 2 لـ 7 جنيهات، وسعر البرايات يبدأ من جنيه لـ3 جنيهات، ويتراوح سعر الدباسات ما بين 15 لـ 35 جنيها، وسعر اللانش بوكس يتراوح ما بين 17 - 30 جنيهًا، وجلاد الكراس يتراوح ما بين 3 إلى7 جنيهات، كما يوجد تخفيضات على الكتب الخارجية في مختلف المراحل الدراسية تصل لـ5% عن سعرها الأساسي.

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023

وحرصت الدولة المصرية على وجود معرض “أهلًا مدارس” في محافظات مصر، إلا أن المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، ويقام المعرض بعدد من المناطق بمحافظة الجيزة، حيث تم اعتماد 5 أماكن لإقامة المعرض في الأماكن التالية، منطقة فيصل، إمبابة، العمرانية، حدائق أكتوبر، البدرشين، بالإضافة إلى الشوادر والعربات المتنقلة التي يتم توافرها في مختلف الأحياء والمناطق.

معرض أهلا مدارس بمنطقة العمرانية

معرض أهلا مدارس بمنطقة العمرانية

معرض أهلا مدارس بمنطقة العمرانية

معرض أهلا مدارس بمنطقة العمرانية

معرض أهلا مدارس بمنطقة العمرانية