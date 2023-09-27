الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف دمياط تنظم احتفالية دينية فى ذكرى المولد النبوى

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان.

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هذا وقد أقامت مديرية الأوقاف احتفالية بهذه الذكرى العطرة بالمسجد الجديد بمدينة دمياط حضرها إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، والعميد هيثم الدكرور مأمور قسم أول دمياط وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ولفيف من قيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

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احتفالات وابتهالات في ذكرى المولد النبوي 

فيما وقد تضمن الاحتفال ابتهالات وتواشيح دينية، كما ألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف خطبة جاءت حول صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية الاقتداء بسنته وخصاله الشريفة وفضل الصلاة على رسولنا الكريم، كما أكد خلالها ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركة بالمزيد من الطاعات.

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