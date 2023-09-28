رئيس جهاز السويس الجديدة: مبادرة أبدأ تستهدف التنمية الصناعية المصرية

أكدت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أن الصناعة المصرية والمنتج المصري أبرز أولويات الحكومة حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن قيام مبادرة ''إبدأ بالاهتمام" لإنهاء كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة في مصر وتنفيذ استراتيجية الدولة في توطين الصناعة المصرية لصناعة ما يتم استيراده.

وفي سياق متصل استعرضت مع وفد إبدأ لتنمية المشروعات أمام أعضاء الوفد كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المصانع بمنطقة عتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة وسبل الدعم التي يمكن تقديمها للصناعة بالمنطقة من أجل هدف اسمى وهو توطين الصناعة المصرية وإحلال المنتج المصري بديلا عن المستورد ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

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واستمع مسئولي مبادر ابدأ لشرح مفصل قدمته المهندسة أسماء مخلوف للتنوع الصناعي بعتاقة وكيف أن الجهاز يقوم بزيارات أسبوعية للمصانع لمناقشة وتذليل العقبات لدعم الصناعات بالمنطقة وكذا عقد اجتماعات دورية بمقر الجهاز المستثمرين بالمنطقة والاستجابة الفورية للمقترحات.



وفي نهاية الاجتماع

أكدت مخلوف أن جهاز مدينة السويس الجديدة هو الذراع الطولى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان في تنفيذ سياسات وتوجيهات القيادة السياسية ودعم الصناعة المصرية وتشجيع المنتج المحلي بل والوصول به إلي المنافسة العالمية.

أسماء مخلوف: مبادرة أبدا تعمل على تشجيع الاستثمارات

وأشارت فى تصريح لـ" الدستور " إلي أن مبادرة أبدا تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في مصر وتوطين الصناعة.

تعمل المبادرة على دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات الحديثة والمتقدمة، وتهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمصريين، موضحًا أن تساهم مبادرة أبدا في تحقيق أهدافها من خلال عدة إجراءات وسياسات ومن بين الأمور التي تساهم في توطين الصناعة المصرية.

ونوهت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إلى أن مبادرة ابدأ تسعى إلى استخدام التكنولوجيا والابتكار في الصناعة لتحسين الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتقوم بتوفير الدعم والمساعدة للشركات المحلية من خلال تطوير قدراتها التكنولوجية وتحسين عملياتها، موضحًا أن تولي المبادرة اهتمامًا كبيرًا بتطوير المهارات والكفاءات العاملة في الصناعة المصرية.

وأفادت أن المبادرة تعمل على تسهيل عملية الاستثمار في الصناعة المصرية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم المالي والمعلومات الاستثمارية. تعزز العلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعمل على جذب المستثمرين للمشاركة في الصناعات المحلية، مؤكدًا أن تشجع المبادرة على التعاون بين الشركات المحلية والأجنبية في مجالات البحث والتطوير والتصنيع. تعمل على تسهيل عملية التحويل التكنولوجي ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات التنافسية للصناعة المصرية.