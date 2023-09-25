الإثنين 25 سبتمبر 2023
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اقتصاد

رئيس جهاز السويس الجديدة: إحلال وتجديد 75% من خط مياه المنطقة الصناعية

أسماء مخلوف من الحدث
أسماء مخلوف من الحدث

قالت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز  السويس الجديدة، إنه جار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جزء من خط المياه الناقل قطر 900 مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بطول 4.5 كيلو متر والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس - العين السخنة والطريق الدائري. 

رفع كفاءة طريق “السويس - العين السخنة” 

وأكدت “مخلوف” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نسبة تنفيذ عملية إحلال المواسير تجاوزت الـ75% بينما تصل تكلفة تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد  بقيمة إجمالية 68.7 مليون جنيه، مؤكدًا أن عملية الاحلال والتجديد ورفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الاول بمدينة السويس الجديدة متماشيا مع أعمال تطوير طريق السويس - السخنة .

https://www.dostor.org/4434402

وفي هذا السياق، نوهت إلى أن خط المياه الناقل قطر 900 مم شريان حيوي لابد من تطويره والحفاظ عليه لضمان استمرار ضخ المياه للمصانع والشركات بالمنطقة وأن المرافق هي العامل الأكبر لجذب المستثمر كما أن متابعة الأعمال ميدانيا لن تتوقف وبنفس الكفاءة حيث تم التشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بكراسه الشروط والمواصفات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وياتي ذلك في إطار توجيهات السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة

مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بالسويس الجديدة 

وفى سياق متصل، أشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ، إلي أن المرحلة العاجلة من المتوقعة يتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام الجديدة 2024 ، حيث أن نسبة انجاز مشروع العمارات السكينة  لتنفيذ 2064 وحدة سكينة "  ارتفعت بنسبة عالية قد تخطي الـ80%  والأسواق التجارية وكذلك الصرف والطرق بينما تنفيذ مشروعات شبكات المياه بالمرحلة العاجلة تجاوزت الـ40% . 

السويس الجديدة المهندسة أسماء مخلوف العين السخنة المجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق

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