أسماء مخلوف تتابع جاهزية المرافق الحيوية بعتاقة استقبالاً للعيد بالسويس الجديدة

استهلت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة جولة تفقدية يرافقها نواب رئيس الجهاز ومعاونين والإدارت المعينة بالجهاز، لمتابعة أعمال المرافق والبنية التحتية ومحطات وشبكات الصرف الصحي بالمدينة.

وجهت المهندسة أسماء مخلوف، إدارتي التنمية والزراعة والتجميل بالجهاز بدء أعمال قص وتهذيب الأشجار وإزالة الحشائش ومعدلات استهلاك المياه والأسمدة واستزراع الأماكن الخالية واستبدال الشجيرات التالفة بأشجار ظل استقبالاً لعيد الأضحى المبارك.

هذا وقد شدد رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة على أهمية المظهر الجمالي للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بيئيا وجماليا.

كما انتقلت المهندسة أسماء مخلوف، للمرور على محطات المياه والصرف بالمدينة للوقوف على جاهزية المرافق الحيوية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة من مياه وصرف، مؤكدا ضرورة جاهزية مولدات الكهرباء بالمحطات فترة عيد الأضحي المبارك وبيان وردية العمل وجاهزية الطلمبات ومراجعة شبكات المياه والصرف بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة.

وفي استكلمت جولاتة التفقدية زيارة محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة وذلك لمتابعة سير عملية المعالجة وتحليل مياه الدخول والخروج وجودة مياه السيب النهائي.