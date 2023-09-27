طارق العشرى يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى

أعلن طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر لها غدا الخميس ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على الإسماعيلي في السابعة مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الاتحاد السكندري لمواصلة الانتصارات بعد افتتاح منافسات بطولة الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

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عودة هشام صلاح وبواتينج إلى قائمة الاتحاد السكندري

شهدت قائمة زعيم الثغر، تواجد هشام صلاح بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.

كما تواجد إسلام أبوسليمة وبنجامين بواتينج بعد غيابهما عن المباراة الأولى، واستمرار غياب عمرو خليل.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري على النحو الآتي:

المهدي سليمان، عمر صلاح، هشام صلاح، أحمد ياسين، سيف تقا، أحمد غنيم، محمود شبانة، كريم الديب، إسلام أبو سليمة، عمرو صالح، مورو ساليفو، خالد الغندور، بلال السيد، أحمد عيد، رجب عمران، عمر الوحش، هاني الطامي، ناصر ناصر، بيكالي أوبامي، أحمد عادل ميسي، بنجامين، مابولولو.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز في مباراته الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله كريستوفاو مابولولو هداف زعيم الثغر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع مؤقتا بعد أن فاز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

ويأتي الاسماعيلي في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة أمام الوافد الجديد للدوري الممتاز فريق زد بهدف دون رد في الجولة الأولى.

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