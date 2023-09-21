الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بهدف مابولولو.. الاتحاد السكندرى يحقق الفوز على سيراميكا فى الدورى

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

خطف فريق الاتحاد السكندري فوزًا هامًا على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز "موسم 2023 /2024".

سجل هدف المباراة الوحيد وزعيم الثغر الأنجولي مابولولو، هداف الاتحاد السكندري الموسم الماضي، وذلك في الدقيقة الـ31 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحصد الاتحاد السكندري أول 3 نقاط له، بالنسخة الجديدة من مسابقة الدوري، بينما يظل سيراميكا كليوباترا بلا رصيد من النقاط.

وكان الاتحاد السكندري بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، ومحمود شبانه وكريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو وخالد الغندور، وبلال السيد ورجب عمران، وأحمد عيد.

خط الهجوم: مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمر صلاح وأحمد ياسين، وأحمد غانم وفرانك الان، وهاني الطامي وأحمد الشيخ، وعمرو صالح وبيكالي اوبامي، وأحمد عادل ميسي.

أما تشكيل سيراميكا كليوباترا كان التالي

حراسة المرمى: محمد بسام. 

خط الدفاع: محمد شكري- آرثر چاستيس- رجب نبيل- أحمد هاني. 

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني- محمود نبيل- أحمد القرموطي- محمد عنتر.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري- سعد سمير- خالد صبحي- عبد الرحمن بودي- محمد عادل- كناريا- القندوسي- صديق اجولا- رشيد أحمد.

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